Испанская армия оказывает помощь проникшим в Сеуту нелегальным мигрантам

Солдаты испанской армии раздают питьевую воду сотням мигрантов, которые собрались у центра временного размещения в Сеуте. Об этом сообщает РИА Новости.

Мигранты встречают радостными возгласами и аплодисментами военных с запасами воды. Полученную воду они делят между собой, разливая ее по бутылкам небольшими порциями. Раздачу контролируют полицейские, следящие за порядком возле центра и не позволяющие большим группам мигрантам одновременно подходить к входу в него.

Многие мигранты, которые сидят и лежат прямо на земле, крайне устали и истощены. Они уже несколько дней находятся под открытым небом, практически не имея возможности нормально спать и вынужденные экономить оставшуюся воду.

В конце июля тысячи мигрантов из Марокко незаконно попали в испанский автономный город Сеута в Северной Африке — это один из двух сухопутных участков внешней границы ЕС с Африкой. Поток нелегальных мигрантов резко вырос после решения Верховного суда Испании, который запретил немедленно высылать незаконных мигрантов, а постановил дать им возможность запросить убежище.

В МВД Марокко назвали число мигрантов, прорвавшихся в испанскую Сеуту.