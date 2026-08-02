Дефицит еды и воды спровоцировал конфликты среди мигрантов в испанской Сеуте

Нехватка продовольствия, питьевой воды и мест для сна приводит к конфликтам среди мигрантов, ожидающих размещения у переполненного центра временного пребывания в испанской Сеуте. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам мигранта по имени Али, люди уже несколько дней находятся без достаточного количества еды и воды, а также не имеют возможности нормально соблюдать элементарные бытовые условия. Он отметил, что из-за этого среди ожидающих растет раздражение и все чаще возникают ссоры.

Когда к центру доставляют гуманитарную помощь, вокруг быстро выстраиваются очереди, поскольку у большинства собравшихся практически не осталось собственных запасов. Люди также вынуждены ночевать под открытым небом, а места в тени и участки для отдыха становятся причиной споров.

Как отмечают мигранты, длительное ожидание и неопределенность лишь усиливают напряженность. За порядком возле центра следят сотрудники полиции, которые вмешиваются при возникновении конфликтов.

Центр временного пребывания предназначен для первичного размещения мигрантов и лиц, запрашивающих убежище, которым предоставляют жилье, питание и базовую социальную помощь.

В конце июля тысячи мигрантов из Марокко незаконно попали в испанский автономный город Сеута в Северной Африке — это один из двух сухопутных участков внешней границы ЕС с Африкой. Поток нелегальных мигрантов резко вырос после решения Верховного суда Испании, который запретил немедленно высылать незаконных мигрантов, а постановил дать им возможность запросить убежище.

Ранее на границе Сеуты и Марокко построили пневматический барьер.