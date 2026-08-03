Власти Испании проигнорировали сигнал разведки о наплыве мигрантов в Сеуту

Telemadrid: кабмин Испании заранее знал от разведки о наплыве мигрантов в Сеуту

Правительство Испании проигнорировало предупреждение Национального разведывательного центра Испании (CNI) о возможном набеге мигрантов на Сеуту и Мелилью, передает Telemadrid.

При этом министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что никаких докладов от CNI в кабмин не поступало. Он подчеркнул, что попавшие в страну нелегалы не смогут легализоваться, но не исключил повторения аналогичного миграционного кризиса.

Лидер оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо заявил, что правительство располагало информацией о возможном кризисе и не сделало ничего для его предотвращения. Выступая в Сеуте вместе с главой автономного города Хуаном Хесусом Вивасом, он потребовал объяснить, почему власти ничего не предприняли, заранее получив предупреждение о готовящемся наплыве мигрантов.

«Мы имеем право знать, почему правительство не действовало, зная, что должно было произойти», — сказал Фейхоо.

Он также усомнился в том, что все испанские разведывательные службы могли ошибиться и не предвидеть приближение тысяч людей к границе с Марокко.

Партия Vox обвинила правительство в предательстве жителей Сеуты, а партия Sumar, входящая в правящую коалицию, заявила, что Марокко манипулирует своей молодежью и организовало заговор, который обернулся десятками человеческих жертв.

Ранее в МВД Марокко признали неслучайным набег мигрантов на Сеуту.