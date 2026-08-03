Финансист рассказал, сколько пенсионных баллов можно получить за зарплату в 2026 году

Средняя заработная плата в 2026 году позволит россиянам сформировать более четырех пенсионных баллов (ИПК). Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с ТАСС.

По его расчетам, при ежемесячной зарплате в 114 тыс. рублей за год будет начислено 4,592 пенсионного коэффициента, а при доходе в 120 тыс. рублей — 4,834 ИПК.

Эксперт также напомнил, что в 2025 году средняя заработная плата выросла на 14,28%, с 89 069 до 101 784 рублей. По его прогнозу, в 2026 году этот показатель продолжит увеличиваться и достигнет диапазона от 114 тыс. до 120 тыс. рублей.

До этого экс-сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова заявила, что россияне могут добиться более высокой пенсии по старости за счет применения повышающих коэффициентов к сумме ИПК и к фиксированной выплате при более позднем обращении за назначением пенсии. Так, при назначении пенсии с годовой отсрочкой назначаются 1,07 коэффициента к сумме ИПК и 1,056 к фиксированной выплате. Если речь идет о 24 месяцах, то это уже 1,15 и 1,12 соответственно.

Россиянам ранее рассказали, какой стаж нужен для максимальной пенсии.