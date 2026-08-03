Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Финансист рассказал, сколько пенсионных баллов можно получить за зарплату в 2026 году

Финансист Балынин: средняя зарплата в 2026 году накопит 4 пенсионных балла
Dilok Klaisataporn/Shutterstock/FOTODOM

Средняя заработная плата в 2026 году позволит россиянам сформировать более четырех пенсионных баллов (ИПК). Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с ТАСС.

По его расчетам, при ежемесячной зарплате в 114 тыс. рублей за год будет начислено 4,592 пенсионного коэффициента, а при доходе в 120 тыс. рублей — 4,834 ИПК.

Эксперт также напомнил, что в 2025 году средняя заработная плата выросла на 14,28%, с 89 069 до 101 784 рублей. По его прогнозу, в 2026 году этот показатель продолжит увеличиваться и достигнет диапазона от 114 тыс. до 120 тыс. рублей.

До этого экс-сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова заявила, что россияне могут добиться более высокой пенсии по старости за счет применения повышающих коэффициентов к сумме ИПК и к фиксированной выплате при более позднем обращении за назначением пенсии. Так, при назначении пенсии с годовой отсрочкой назначаются 1,07 коэффициента к сумме ИПК и 1,056 к фиксированной выплате. Если речь идет о 24 месяцах, то это уже 1,15 и 1,12 соответственно.

Россиянам ранее рассказали, какой стаж нужен для максимальной пенсии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 2 августа. Массированная атака ВСУ и ответ на нее, затопление Приморья и нашествие бобров
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!