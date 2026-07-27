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Россиянам напомнили о праве докупить стаж и пенсионные баллы

Глава СДСЖР Епифанова: россияне могут докупить стаж и пенсионные баллы
Dilok Klaisataporn/Shutterstock/FOTODOM

При нехватке стажа или индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для получения страховой пенсии россияне могут их докупить. В этом году пенсия назначается при наличии минимум 30 ИПК и 15 лет стажа, сообщила RT экс-сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольга Епифанова.

Она предупредила, что возможность докупить баллы и стаж есть не у всех – например, если за гражданина производятся обязательные отчисления, например, со стороны работодателя, то ему нет смысла докупать ИПК. Они все равно не повысят пенсионный капитал сверх взносов со стороны организации, в которой работает человек, пояснила специалист.

Она также напомнила, что в этом году минимальный взнос составляет 71 525,52 рубля. Он предусматривает начисление 1,09 балла и одного года стажа. При максимальном взносе в 572 204,16 рубля начисляются 8,72 балла.

«Таким образом, условная стоимость одного балла — около 65 619 рублей», — отметила Епифанова.

Она добавила, что докупить можно не более половины требуемого стажа, то есть не более 7,5 года. Причем на счете пенсионера баллы и стаж отобразятся не сразу, а в период до 1 марта будущего года, заключила экс-сенатор.

До этого Ольга Епифанова заявила, что россияне могут добиться более высокой пенсии по старости за счет применения повышающих коэффициентов к сумме ИПК и к фиксированной выплате при более позднем обращении за назначением пенсии. Так, при назначении пенсии с годовой отсрочкой назначаются 1,07 коэффициента к сумме ИПК и 1,056 к фиксированной выплате. Если речь идет о 24 месяцах, то это уже 1,15 и 1,12 соответственно.

Ранее в России назвали вызовы, связанные со старением населения.

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