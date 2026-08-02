В Татарстане вынесли приговор мужчине, убившего своего брата

В Татарстане 39-летнего жителя Кайбицкого района приговорили к шести годам лишения свободы за убийство брата. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по республике.

Отмечается, что мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

По данным ведомства, преступление произошло 20 марта в селе Малые Меми.

В публикации отмечается, что братья находились в состоянии алкогольного опьянения. Между ними произошел конфликт, во время которого осужденный ударил своего родственника ножом в грудь. От полученных травм мужчина скончался на месте.

До этого сообщалось, что в Алтайском крае 37-летняя женщина пойдет под суд за покушение на жизнь сожителя. По данным следствия, женщина проживала в садоводстве города Новоалтайска вместе с сожителем. Между ними регулярно происходили конфликты, в ходе которых мужчина избивал партнершу.

В начале июня во время распития спиртного очередная ссора завершилась поножовщиной, однако на этот раз жертвой нападения стал мужчина. Он получил несколько ранений, но выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Ранее жительницу Хабаровского края осудили за превышение пределов самообороны.