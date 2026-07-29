Жительницу Хабаровского края осудили за превышение пределов самообороны

В Хабаровском крае женщина ранила душившего ее сожителя ножом и попала под суд

В Хабаровском крае суд вынес приговор 59-летней жительнице поселка Мухен, которая обвинялась в расправе над сожителем, сообщила пресс-служба судов региона.

В конце декабря мужчина купил четыре бутылки медицинского спирта, приготовил алкогольный напиток и выпил его вместе с женщиной. Когда спиртное закончилось, он потребовал отдать оставшиеся две бутылки, которые хозяйка спрятала.

Получив отказ, мужчина набросился на женщину и начал ее душить. Теряя сознание, она нащупала нож и нанесла один удар в сторону нападавшего и попала в область сердца.

Изначально следствие квалифицировало действия женщины по ст. 105 УК РФ, однако в ходе судебного разбирательства статью смягчили, установив, что она действовала при превышении необходимой обороны.

Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы. Так как женщина провела это время под стражей во время следствия и суда, ее освободили прямо в зале заседания.

Ранее петербурженка ударила ножом мужчину в ответ на домогательства и оскорбления.