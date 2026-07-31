Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Россиянка ударила избивавшего ее сожителя ножом и попала под суд

В Алтайском крае женщина угодила под суд за самозащиту от агрессивного сожителя
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Алтайском крае 37-летняя женщина пойдет под суд за покушение на жизнь сожителя. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, женщина проживала в садоводстве города Новоалтайска вместе с сожителем. Между ними регулярно происходили конфликты, в ходе которых мужчина избивал партнершу.

В начале июня во время распития спиртного очередная ссора завершилась поножовщиной, однако на этот раз жертвой нападения стал мужчина. Он получил несколько ранений, но выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Женщине инкриминируют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. В ближайшее время она предстанет перед судом.

До этого в Екатеринбурге женщина во время ссоры трижды ударила мужа ножом. По версии следствия, в ходе конфликта она вооружилась ножом и нанесла мужу не менее трех ударов в область туловища. В результате пострадавший истек кровью на месте происшествия. Подозреваемая признала, что причинила супругу телесные повреждения, однако отрицала наличие злого умысла. Ее заключили под стражу на два месяца.

Ранее жительницу Хабаровского края осудили за превышение пределов самообороны.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Льготы по банковской карте и прибавки к пенсии. Что изменится для россиян с 1 августа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!