Россиянка ударила избивавшего ее сожителя ножом и попала под суд

В Алтайском крае женщина угодила под суд за самозащиту от агрессивного сожителя

В Алтайском крае 37-летняя женщина пойдет под суд за покушение на жизнь сожителя. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, женщина проживала в садоводстве города Новоалтайска вместе с сожителем. Между ними регулярно происходили конфликты, в ходе которых мужчина избивал партнершу.

В начале июня во время распития спиртного очередная ссора завершилась поножовщиной, однако на этот раз жертвой нападения стал мужчина. Он получил несколько ранений, но выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Женщине инкриминируют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. В ближайшее время она предстанет перед судом.

До этого в Екатеринбурге женщина во время ссоры трижды ударила мужа ножом. По версии следствия, в ходе конфликта она вооружилась ножом и нанесла мужу не менее трех ударов в область туловища. В результате пострадавший истек кровью на месте происшествия. Подозреваемая признала, что причинила супругу телесные повреждения, однако отрицала наличие злого умысла. Ее заключили под стражу на два месяца.

Ранее жительницу Хабаровского края осудили за превышение пределов самообороны.