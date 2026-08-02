Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Москвич получил ожоги, когда решил посидеть на лавочке

112: на западе Москвы под мужчиной на лавочке взорвался подземный электрокабель
captainX/Shutterstock/FOTODOM

На западе Москвы мужчина получил ожоги, когда решил посидеть на лавочке, сообщает 112.

Telegram-канал уточняет, что инцидент произошел на улице Герасима Курина. Когда мужчина сел на лавку, раздался хлопок: взорвался подземный электрокабель.

В июле на Никитинской улице в Москве в руках у мужчины взорвалась петарда. В этот момент он находился в квартире. По словам очевидцев, при взрыве выбило окна. Детонация не привела к пожару, однако москвича госпитализировали с травматическим шоком от раздробленных кистей и закрытого перелома предплечья. Впоследствии выяснилось, что 36-летний пострадавший сам собрал устройство. Оно детонировало вскоре после того, как было собрано.

В том же месяце в Усть-Кинельском районе Самарской области группа подростков забросила пластиковую бутылку с неизвестным содержимым прямо под ноги детям, игравшим во дворе дома. Шестилетняя девочка оттолкнула бутылку в сторону урны, в этот момент раздался мощный взрыв.

Ранее девушке пришлось заново учиться ходить из-за загоревшегося на голове шампуня.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Прививки от гепатита и очереди за питьевой водой. Что происходит в Тюмени из-за небывалого паводка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!