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ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Выяснилось, что взорвавшуюся в руках петарду москвич собрал сам

Baza: взорвавшаяся в руках у москвича петарда была самодельной
M4 Images/Shutterstock/FOTODOM

Взорвавшаяся в руках у жителя столицы петарда была самодельной, сообщает Baza.

Telegram-канал узнал, что 36-летний пострадавший сам собрал устройство. Оно детонировало вскоре после того, как было готово.

В публикации говорится, что взрыв не привел к пожару, однако москвича госпитализировали с травматическим шоком от раздробленных кистей и закрытого перелома предплечья.

До этого стало известно, что на Никитинской улице в Москве в руках у мужчины взорвалась петарда. В этот момент он находился в квартире. По словам очевидцев, при взрыве выбило окна. Мужчина получил множественные переломы рук, его увезла скорая.

В начале месяца в Усть-Кинельском районе Самарской области группа подростков забросила пластиковую бутылку с неизвестным содержимым прямо под ноги детям, игравшим во дворе дома. Шестилетняя девочка оттолкнула бутылку в сторону урны, в этот момент раздался мощный взрыв.

Женщина, сидевшая на лавочке неподалеку, получила ожог руки. На месте происшествия остались следы белого порошка и жидкость с запахом бензина. Как установили правоохранители, состав взрывоопасной смеси подростки увидели в сети и решили повторить эксперимент.

Ранее обманутые мошенниками пенсионеры взорвали торт в отделении банка.

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