Подростки устроили взрыв на детской площадке в Самаре

В Самарской области возбуждено уголовное дело после взрыва на детской площадке. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным издания 63.ru, инцидент произошел 2 июля на детской площадке в Усть-Кинельском районе. Группа подростков забросила пластиковую бутылку с неизвестным содержимым прямо под ноги детям, игравшим во дворе дома. Шестилетняя девочка оттолкнула бутылку в сторону урны, в этот момент раздался мощный взрыв, женщина, сидевшая на лавочке неподалеку, получила ожог руки.

На месте происшествия остались следы белого порошка и жидкость с запахом бензина. Как установили правоохранители, состав взрывоопасной смеси подростки увидели в сети и решили повторить эксперимент.

До этого в Петербурге подростки взорвали игрушку на детской площадке. Инцидент произошел во дворе дома по проспекту Маршала Блюхера и попал на записи камер уличного видеонаблюдения системы «Безопасный город». Группа подростков засунула петарду в игрушку и устроила врыв, подростки успели разбежаться до того, как раздался хлопок, пострадавших нет.

Ранее в школе на юге Москвы взорвалась петарда.