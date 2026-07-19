Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Москвич получил множественные переломы, когда у него в руках детонировала петарда

В Москве мужчина пострадал, когда у него в руках взорвалась петарда
Shutterstock/InfinitumProdux/FOTODOM

В Москве в руках у мужчины взорвалась петарда, сообщает «360 ЧП».

Telegram-канал уточняет, что в момент детонации он был в квартире. По словам очевидцев, при взрыве выбило окна. Мужчина получил множественные переломы рук, его увезла скорая.

В начале месяца в Самарской области возбудили уголовное дело после взрыва на детской площадке. В Усть-Кинельском районе группа подростков забросила пластиковую бутылку с неизвестным содержимым прямо под ноги детям, игравшим во дворе дома. Шестилетняя девочка оттолкнула бутылку в сторону урны, в этот момент раздался мощный взрыв.

Женщина, сидевшая на лавочке неподалеку, получила ожог руки. На месте происшествия остались следы белого порошка и жидкость с запахом бензина. Как установили правоохранители, состав взрывоопасной смеси подростки увидели в сети и решили повторить эксперимент.

Ранее обманутые мошенниками пенсионеры взорвали торт в отделении банка.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тронинг — новый тренд в отношениях. 10 признаков, что с вами встречаются ради лайков, а не по любви
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!