Москвич получил множественные переломы, когда у него в руках детонировала петарда

В Москве мужчина пострадал, когда у него в руках взорвалась петарда

В Москве в руках у мужчины взорвалась петарда, сообщает «360 ЧП».

Telegram-канал уточняет, что в момент детонации он был в квартире. По словам очевидцев, при взрыве выбило окна. Мужчина получил множественные переломы рук, его увезла скорая.

В начале месяца в Самарской области возбудили уголовное дело после взрыва на детской площадке. В Усть-Кинельском районе группа подростков забросила пластиковую бутылку с неизвестным содержимым прямо под ноги детям, игравшим во дворе дома. Шестилетняя девочка оттолкнула бутылку в сторону урны, в этот момент раздался мощный взрыв.

Женщина, сидевшая на лавочке неподалеку, получила ожог руки. На месте происшествия остались следы белого порошка и жидкость с запахом бензина. Как установили правоохранители, состав взрывоопасной смеси подростки увидели в сети и решили повторить эксперимент.

Ранее обманутые мошенниками пенсионеры взорвали торт в отделении банка.