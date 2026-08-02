При атаке беспилотников на Удмуртию погибли люди

Три человека погибли и двое ранены при атаке украинских БПЛА на Удмуртию

Три человека погибли при налете беспилотных летательных аппаратов на Удмуртию. Об этом в «Максе» заявила врио главы региона Ольга Абрамова.

«В результате атаки пострадал гражданский автомобиль на севере региона. По оперативным данным, к сожалению, погибли три человека», — написала Абрамова.

Двух человек госпитализировали, в том числе ребенка.

Министерство обороны России заявило, что атаки свыше 630 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) отразили в России в ночь на 2 августа.

По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, в результате ночной атаки ВСУ на регион два человека получили несовместимые с жизнью травмы. Глава российского субъекта заверил, что всем пострадавшим жителям будет оказана необходимая помощь.

В свою очередь, руководитель Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что ночью в регионе перехватили и уничтожили почти 150 украинских беспилотников. В том числе обломки упали в Миллеровском районе, где произошло возгорание на крыше элеватора. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.