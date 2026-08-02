Почти полторы сотни БПЛА уничтожены за ночь в одной из областей

Слюсарь: почти полторы сотни БПЛА уничтожены за ночь в Ростовской области

Почти полторы сотни беспилотных летательных аппаратов уничтожены за ночь в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку на Ростовскую область. Уничтожено почти полторы сотни беспилотников в городе Каменске-Шахтинском и еще семи районах области: Чертковском, Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Морозовском, Шолоховском и Азовском», — написал он.

По данным Слюсаря, в Миллеровском районе из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание кабеля на крыше элеватора. Никто не пострадал. Пожар полностью ликвидировали.

До этого два морских беспилотника ВСУ атаковали гражданский контейнеровоз «Янина» в Черном море. Судно, принадлежащее логистической компании Fesco (входит в «Росатом»), затонуло. Членов экипажа спасли интернациональная команда судна Delphinus и вертолетчики Черноморского флота. Глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал удар по теплоходу «пиратством и морским разбоем». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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