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Армия

В России ночью отразили атаки более 630 украинских дронов

Минобороны РФ заявило об уничтожении 635 украинских беспилотников ночью
Evgeniy Maloletka/AP

Атаки более 630 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) отразили в России в ночь на 2 августа. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены 635 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что часть дронов ликвидировали над акваториями двух морей — Черного и Азовского. Остальные беспилотники сбили в Крыму, столичном регионе, Краснодарском крае и 13 областях. Среди них — Саратовская, Курская, Волгоградская, Тамбовская, Липецкая, Ростовская, Калужская, Белгородская, Рязанская, Тульская, Воронежская, Орловская и Брянская.

По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, в результате ночной атаки ВСУ на регион два человека получили несовместимые с жизнью травмы. Глава российского субъекта заверил, что всем пострадавшим жителям будет оказана необходимая помощь.

В свою очередь, руководитель Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что ночью в регионе перехватили и уничтожили почти 150 украинских беспилотников. В том числе обломки упали в Миллеровском районе, где произошло возгорание на крыше элеватора. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее депутат рассказал о тактике дроновых атак ВСУ на российскую территорию.

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