Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Два человека погибли во время атаки БПЛА на Саратовскую область

В результате атаки БПЛА на Саратовскую область погибли два человека
Global Look Press

Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Саратовскую область. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким. Также Бусаргин пообещал, что им будет оказана вся необходимая помощь.

Несколькими часами ранее губернатор Саратовской области сообщил, что в результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. На месте работают все оперативные службы.

В ночь на 2 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотников, летевших на Москву. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Сигнал «Беспилотная опасность» означает, что дроны обнаружены в соседних регионах. Если угроза становится реальной для конкретного населенного пункта, сигнал повышается до «Угроза атаки беспилотника». Чем отличаются разные виды предупреждений и что делать после получения сигнала — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Уфе отразили атаку БПЛА.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как переехать в другой регион по программе трудовой мобильности и какую субсидию за это можно получить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!