Два человека погибли во время атаки БПЛА на Саратовскую область

В результате атаки БПЛА на Саратовскую область погибли два человека

Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Саратовскую область. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким. Также Бусаргин пообещал, что им будет оказана вся необходимая помощь.

Несколькими часами ранее губернатор Саратовской области сообщил, что в результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. На месте работают все оперативные службы.

В ночь на 2 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотников, летевших на Москву. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Сигнал «Беспилотная опасность» означает, что дроны обнаружены в соседних регионах. Если угроза становится реальной для конкретного населенного пункта, сигнал повышается до «Угроза атаки беспилотника». Чем отличаются разные виды предупреждений и что делать после получения сигнала — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Уфе отразили атаку БПЛА.