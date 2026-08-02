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Общество

Аэропорт Домодедово отправляет рейсы по согласованию

Росавиация: аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию
Shutterstock

Аэропорт Домодедово отправляет и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Telegram-канале Росавиации.

«Аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничени», — говорится в сообщении.

Уточняется, что возможны корректировки в расписании рейсов.

Сразу семь российских аэропортов временно приостановили свою работу. Сначала ограничения ввели в воздушных гаванях Пензы, Самары, Саратова и Ульяновска. Чуть позже в аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска (Бегишево) также ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Накануне в ряде аэропортов также воодились огарничения из-за атак вражеских БПЛА на регион. Всего прошлой ночью были сбиты 274 беспилотника.

Ранее дроны повредили гражданские объекты в Саратове и Энгельсе.

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