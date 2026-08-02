Ограничения ввели в четырех российских аэропортах

Временные ограничения введены в аэропортах Пензы, Самары, Саратова и Ульяновска. Об этом сообщили в Telegram-канале Росавиация.

«Аэропорты Пенза, Самара («Курумоч»), Саратов («Гагарин»), Ульяновск («Баратаевка»). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.

Чаще всего работу аэропортов ограничивают из-за действия режима опасности БПЛА на территории региона. Так, в ночь на 2 августа в результате атаки беспилотников в Саратове и Энгельсе были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Сообщается о пострадавших.

Утром 1 августа ведомство сообщило, что средства ПВО в ночь на субботу сбили 274 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России и акваториями Черного и Азовского морей. Дроны ВСУ были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, а также над Московским регионом, республикой Крым и Краснодарским краем.

Ранее в Уфе отразили атаку БПЛА.