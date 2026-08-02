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Общество

Дроны повредили гражданские объекты в Саратове и Энгельсе, есть пострадавшие

Бусаргин: БПЛА повредили Саратове и Энгельсе инфраструктуру, есть пострадавшие
Aleksandr Gusev/Global Look Press

В результате атаки беспилотников в Саратове и Энгельсе получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

До этого в Саратовской области объявили режим беспилотной опасности. Губернатор региона предупредил жителей о работе систем оповещения.

Также в аэропортах Саратова, Пензы, Ульяновска и Самары ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В Росавиации добавили, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Утром 1 августа ведомство сообщило, что средства ПВО в ночь на субботу сбили 274 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России и акваториями Черного и Азовского морей. Дроны ВСУ были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, а также над Московским регионом, республикой Крым и Краснодарским краем.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о тысячах украинских беспилотников, сбитых за неделю.

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