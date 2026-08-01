Военные сбили свыше 270 беспилотников над Россией за ночь

Минобороны: средства ПВО за ночь сбили 274 украинских БПЛА над регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 1 августа сбили 274 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Так, вражеские дроны были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, а также над Московским регионом, республикой Крым и Краснодарским краем.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 1 августа силы противовоздушной обороны уничтожили над регионом более 20 беспилотных летательных аппаратов.

Также в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в общей сложности уничтожили в июле свыше 21 тысячи дронов Вооруженных сил Украины над территорией России.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о тысячах украинских беспилотников, сбитых за неделю.