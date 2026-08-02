В еще трех российских аэропортах ввели ограничения

В аэропортах Бугульмы, Казани и Нижнекамска ввели ограничения на полеты

В аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска (Бегишево) ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

По ее информации, соответствующие меры предприняли для обеспечения безопасности полетов.

В ведомстве также заявили, что аэропорт Нижнего Новгорода (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Незадолго до этого временные ограничения были введены в аэропортах Пензы, Самары (Курумоч), Саратова (Гагарин) и Ульяновска (Баратаевка).

В случае введения ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить ее причины, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

В зависимости от продолжительности ожидания и причин авиакомпания обязана обеспечить пассажира набором определенных услуг. Например, при задержке от двух часов человек может рассчитывать на напитки, от четырех — на питание. В случае, если рейс состоится лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

Что делать, если рейс отложен, и есть ли альтернативы перелету — в материале «Газеты.Ru».

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