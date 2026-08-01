Взрыв в центре Москвы произошел при попытке пронести СВУ в ресторан

В ресторане в центре Москвы взорвалось самодельное взрывное устройство, передает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

В ведомстве заявили, что в 19:55 в заведении сдетонировало СВУ. При этом погибли три человека. Среди них охранник, который пытался задержать неизвестную, подозреваемую в попытке проноса взрывного устройства. Она тоже погибла. Кроме них, скончался один из посетителей.

Вечером 1 августа взрыв произошел в районе ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади. Заведение было закрыто для проведения мероприятия, на которое пригласили около 50 человек. По данным столичной полиции, три человека не выжили, 15 получили травмы различной степени тяжести. После взрыва был отменен ночной велофестиваль.

Ранее ресторан Balzi Rossi и его шеф-повар удалили посты о взрыве из соцсетей.