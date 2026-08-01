Ресторан Balzi Rossi и его шеф-повар удалили посты о взрыве из соцсетей

Ресторан Balzi Rossi и его шеф-повар Кармине Альфьери удалили свои посты в соцсетях, в которых говорилось, что с помещением все в порядке. В этом убедился корреспондент «Газеты.Ru».

В комментариях под публикацией заведения начали появляться оскорбительные сообщения, в том числе на украинском языке. Вскоре возможность писать под постом была отключена.

Шеф-повар заведения Кармине Альфьери после взрыва поблагодарил подписчиков за поддержку и заверил, что «у всех все хорошо». Он заявил, что ресторан и кухня «в идеальном состоянии», а проблема возникла снаружи заведения.

Вечером 1 августа взрыв произошел в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади. Заведение было закрыто для проведения частного мероприятия, на которое пригласили около 50 человек. По последним данным, три человека не выжили, 21 получил травмы различной степени тяжести.

В Национальном антитеррористическом комитете позднее уточнили, что в ресторане детонировало самодельное взрывное устройство. При этом погиб охранник, который пытался задержать неизвестную, подозреваемую в попытке проноса бомбы. Женщина тоже не выжила. Кроме того, скончался один из посетителей.

Ранее переживший взрыв в Монако украинский олигарх вышел из комы.