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Общество

В ресторане на Кудринской, где произошел взрыв, проходила свадьба

112: в ресторане в Москве, где прогремел взрыв, проходила свадьба
Скриншот с сайта ресторана «Balzi Rossi»

Ресторан «Balzi Rossi», расположенный на Кудринской площади в центре Москвы, где произошел взрыв, был закрыт для проведения частного мероприятия. Согласно данным Telegram-канала 112, в ресторане проходила свадьба, на которую были приглашены около 50 человек.

Заведение было закрыто на частный банкет. Открытие ресторана планировалось завтра к 12:00. Очевидец рассказал 112, что как раз незадолго до взрыва он привез заказ в соседнее здание. Мужчина услышал хлопок, а после началась эвакуация.

Инцидент произошел 1 августа. Предварительные данные указывают на то, что пострадали около 20 человек, среди которых четверо сотрудников заведения.

Один из свидетелей событий утверждает, что на кухне ресторана Balzi Rossi произошел взрыв газового оборудования.

В данный момент в столице временно закрыта дорога от станции метро Баррикадная до Новинского бульвара.

Кроме того, ночной велофестиваль по Садовому кольцу отменен из-за взрыва, участников спортивного мероприятия эвакуируют.

Ранее на юго-западе Москвы взорвался автомобиль на парковке.

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