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Взрыв в ресторане в центре Москвы. Первые фото

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Три человека погибли при взрыве в ресторане на Кудринской площади в Москве. Как сообщило ГУ МВД Москвы, еще 17 пострадавших получили травмы различной степени тяжести.

По данным СМИ, в ресторане на кухне «Balzi Rossi» взорвалось газовое оборудование. Сам ресторан был закрыт на банкет – в заведении проходила свадьба на 50 человек.

«Аж тряхануло! Я честно думал, что всё, высотки нет. Мне соседка позвонила, говорит, что окна дрожали!» — сказал очевидец Telegram-каналу 112.

Из соображений безопасности был отменен ночной велофестиваль по Садовому кольцу, участников заезда эвакуировали. Перекрывать улицы начали с метро «Баррикадная».

Сейчас на месте работают все экстренные службы, район «Дома авиаторов» перекрыт. Туда также приехал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Первые фото с места взрыва — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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