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Общество

Ночной велофестиваль в центре Москвы отменили из-за взрыва

Дептранс: ночной велофестиваль на Садовом кольце в Москве отменен из-за взрыва

В Москве был отменен Ночной велофестиваль из-за взрыва, который произошел в ресторане на Кудринской площади. Об этом в Telegram-канале сообщил столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«В связи с непредвиденными обстоятельствами Ночной велофестиваль переносится на другую дату. Приносим свои извинения.», – отмечается в заявлении ведомства.

Там пообещали позже сообщить о новой дате мероприятия.

1 августа в московском ресторане «Balzi Rossi» на Кудринской площади прогремел взрыв. По информации Telegram-канала Baza, в момент происшествия в заведении проводилось закрытое мероприятие. По предварительным сведениям, травмы получили около 20 человек, в том числе четверо работников ресторана.

По словам одного из свидетелей происшествия, причиной инцидента стал взрыв газового оборудования на кухне.

Ранее на юго-западе Москвы взорвался автомобиль на парковке.

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