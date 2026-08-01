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Общество

При взрыве в центре Москвы пострадали более 10 человек, есть погибшие

Baza: при взрыве в Москве пострадали 16 человек, один погиб

При взрыве в центре столицы пострадали несколько человек, есть погибшие. Об этом пишут Telegram-каналы.

По данным Baza, при детонации в гостевой зоне ресторана Balzi Rossi пострадали 16 человек, еще один погиб. 112 пишет о трех жертвах.

Mash сообщает о семи пострадавших и трех погибших. Кроме того, один человек может находиться в состоянии клинической смерти (нет сердечной и дыхательной деятельности, но сохраняется активность высших отделов головного мозга и возможно возвращение к жизни). На место происшествия приехали более 20 машин экстренных служб. После детонации в здании начался пожар.

Telegram-канал «Осторожно, новости» узнал, что Balzi Rossi был закрыт на частный банкет. После взрыва ночной велофестиваль на Садовом кольце отменили по техническим причинам.

Вечером 1 августа на Кудринской площади в Москве произошел взрыв у сталинской высотки. После этого к «Дому авиаторов» (13-этажному жилому дому на массивных железобетонных опорах на Беговой улице, построенному в 1978 году) прибыли десятки машин полиции и скорой помощи. Очевидцы заявили о пострадавших.

Ранее тренер по боксу стал соучастником теракта в Москве.

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