Опубликован список пострадавших при взрыве в ресторане Balzi Rossi в Москве

Telegram-канал 112 опубликовал список пострадавших при взрыве в центре Москвы

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В результате взрыва в ресторане Balzi Rossi на Кудринской несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Telegram-канал 112 публикует сведения о пострадавших и характере их повреждений:

Мария П. (25 лет) — диагностирована открытая черепно-мозговая травма; Никита П. (30 лет) — зафиксировано состояние клинической смерти; Даниил П. (27 лет) — доставлен в медучреждение; Юлия В. (30 лет) — множественные ранения брюшной полости и грудной клетки; Галина В. (42 года) — проникающее ранение живота; Александр А. (24 года) — резано-рваная рана бедра; Евдокия С. (20 лет) — закрытая черепно-мозговая травма, термический ожог; Людмила В. (49 лет) — минно-взрывная травма стопы; Елена О. Д. (51 год) — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга; Елена Б. (57 лет) — ранения голени и ягодичной области.

Вечером 1 августа взрыв произошел в районе ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади. Заведение было закрыто для проведения свадьбы, на которую пригласили около 50 человек. По данным столичной полиции, три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести.

Ранее шеф-повар ресторана Balzi Rossi заявил после взрыва, что проблема была не на кухне.