Шеф-повар ресторана Balzi Rossi заявил после взрыва, что проблема была не на кухне

Проблема с рестораном Balzi Rossi, у которого вечером прогремел взрыв, была снаружи, написал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) шеф-повар заведения Кармине Альфьери.

Он поблагодарил подписчиков за поддержку и заверил, что «у всех все хорошо».

«Наш ресторан и наша кухня в идеальном состоянии... у нас была какая-то проблема снаружи ресторана!» — сообщил Альфьери.

Вечером 1 августа взрыв произошел в районе ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади. Заведение было закрыто для проведения свадьбы, на которую пригласили около 50 человек.

До этого очевидец инцидента утверждал, что на кухне ресторана, предположительно, взорвалось газовое оборудование. По данным столичной полиции, три человека не выжили, 15 получили травмы различной степени тяжести. После взрыва был отменен ночной велофестиваль.

Ранее отель эвакуировали из-за пожара на кухне ресторана.