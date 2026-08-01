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Общество

В МВД назвали число погибших при взрыве у кафе в Москве

МВД: три человека погибли и 15 пострадали при взрыве у кафе в Москве

Три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести при взрыве у летнего кафе в районе дома 1 на Кудринской площади. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД Москвы в мессенджере «Макс».

«По имеющейся информации, сегодня около 20:10 около летнего кафе произошел взрыв, в результате которого три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа ГУ МВД России по Москве и сотрудники оперативных служб столицы.

Взрыв произошел в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади 1 августа. Согласно данным Telegram-канала 112, ресторан был закрыт для проведения частного мероприятия: в заведении проходила свадьба, на которую были приглашены около 50 человек.

Очевидец инцидента рассказал, что на кухне заведения, предположительно, взорвалось газовое оборудование. Официального подтверждения данной информации не поступало.

Ранее пожарный пострадал в результате взрыва газа в Подмосковье.

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