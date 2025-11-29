На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Турции отель эвакуировали из-за пожара на кухне ресторана, есть пострадавшие

В Турции из-за пожара в отеле эвакуированы 152 человека
На западе Турции загорелся отель в городе Эскишехир, из здания эвакуировали 152 гостя. Об этом пишет Eskişehir Yenigün Gazetesi.

Как сообщает газета, возгорание началось в 10:30 в кухне ресторана у отеля в районе Енибаглар. Дым распространился на соседние здания. Гости отеля покидали здание, прикрывая носы и рты. Двух сотрудников отеля госпитализировали с отравлением дымом.

В статье уточняется, что возгорание оперативно потушили экстренные службы. Они не допустили распространения огня на соседние дома.

Десять дней назад в Москве произошел пожар в отеле Radisson Blu Олимпийский. Задымление зафиксировали на одном из этажей здания на Самарской улице в центре столицы. Из отеля эвакуировали около 400 человек. Возгорание потушили 39 пожарных и 10 единиц техники.

Ранее «Газета.Ru» собрала кадры самого мощного за 17 лет пожара в Гонконге.

