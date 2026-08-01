Очевидец назвал возможную причину взрыва в ресторане в Москве

112: на кухне ресторана в Москве могло взорваться газовое оборудование

На кухне ресторана Balzi Rossi в Москве, предположительно, взорвался балонный газ. Об этом пишет Telegram-канал 112 со ссылкой на очевидца.

В настоящее время в российской столице перекрывают дорогу от метро Баррикадная до Новинского бульвара.

Также, как уточняет Telegram-канал, ночной велофестиваль по Садовому кольцу не состоялся из-за взрыва в высотке на Баррикадной, участников заезда эвакуируют.

В результате происшествия есть пострадавшие. По данным Baza, при детонации в гостевой зоне ресторана Balzi Rossi пострадали 16 человек, еще один не выжил. 112 пишет, что травмы, несовместимые с жизнью, получили три человека.

Telegram-канал «Осторожно, новости» выяснил, что Balzi Rossi был закрыт на частный банкет.

Ранее пожарный пострадал в результате взрыва газа в Подмосковье.