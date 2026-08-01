После взрыва у входа в ресторан на Кудринской ощущается сильный запах гари

В Москве после взрыва у ресторана ощущается запах гари

Появились кадры, на которых виден вход в столичный ресторан на Кудринской площади, у которого произошел взрыв. Кадры публикует РЕН ТВ.

По данным телеканала, у заведения ощущается сильных запах гари. Внутри работают следователи и криминалисты.

Вечером 1 августа взрыв произошел в районе ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади. Заведение было закрыто для проведения свадьбы, на которую пригласили около 50 человек.

Очевидец инцидента рассказал, что на кухне ресторана, предположительно, взорвалось газовое оборудование. По данным столичной полиции, три человека не выжили, 15 получили травмы различной степени тяжести. После взрыва был отменен ночной велофестиваль.

Ранее отель эвакуировали из-за пожара на кухне ресторана.