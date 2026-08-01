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Общество

После взрыва в ресторане Balzi Rossi 17 человек находятся в тяжелом состоянии

112: после взрыва на Кудринской 17 человек госпитализированы в тяжелом состоянии

В результате взрыва, произошедшего в ресторане Balzi Rossi, находящемся на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади, 17 человек госпитализированы в московские больницы в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Кроме того, три человека погибли в результате этого инцидента.

Следственные органы рассматривают несколько версий случившегося. Здание окружено полицией, а внутри работают саперы.

Взрыв произошел 1 августа во время частного мероприятия в ресторане Balzi Rossi: заведение было закрыто для проведения свадьбы с участием около 50 гостей.

Свидетель происшествия сообщил, что причиной взрыва могло стать газовое оборудование на кухне заведения. Однако официальных подтверждений этой версии пока нет.

Следком в настоящее время проводит осмотр места происшествия.

Ранее ночной велофестиваль в центре Москвы отменили из-за взрыва.

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