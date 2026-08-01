На Кудринской площади Москвы прогремел взрыв, есть пострадавшие

В Москве произошел взрыв в кафе на Кудринской площади

На Кудринской площади в Москве произошел взрыв у сталинской высотки, передает 112.

Telegram-канал пишет, что к «Дому авиаторов» (13-этажному жилому дому на массивных железобетонных опорах на Беговой улице, построенному в 1978 году) прибыли десятки машин полиции и скорой помощи. Предварительно, пострадали 20 человек.

По данным Mash, взрыв прогремел в кафе у метро «Баррикадная». Очевидцы подтвердили, что при детонации пострадали люди.

В июле в Москве неизвестный выбросил из окна жилого дома на Коломенской набережной предмет, похожий на гранату или петарду. Telegram-каналы писали, что при этом пострадал подросток — мальчику обожгло руку, он оставался в сознании и ждал возле многоэтажки, пока его заберет машина скорой помощи. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее на юго-западе Москвы взорвался автомобиль на парковке.