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Общество

Жители Таиланда требуют казни для убийц брата и сестры из Тюмени

РИА: жители Таиланда требуют смертной казни для подозреваемых в убийстве Назимовых
Telegram-канал «Паттайя о А до Я»

Жители района Хуай Яй на южной окраине Паттайи требуют смертной казни для подозреваемых в деле об убийстве россиян и тайской семьи из трех человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что утром 1 августа у полицейского участка собрались журналисты всех национальных телеканалов, газет и новостных порталов Таиланда, в ожидании прибытия подследственных в суд: сегодня им должны избрать меру пресечения и возбудить уголовное дело. К многочисленным репортерам присоединились местные жители, которые в последние три дня участвовали в поисках Дианы и Романа Назимовых. Кроме того, к полицейскому участку приехали родственники граждан Таиланда, семьи из трех человек, в убийстве которых также признались задержанные Понг и Тхонг.

Когда фигурантов выводили из здания полицейского участка, чтобы посадить в машину и отвезти в суд, собравшиеся у машины тайцы попытались прорваться к ним, отталкивая журналистов, и выкрикивая «Смерть им! Смертная казнь! Таких нельзя оставлять в живых!».

«Это даже не звери, их нельзя исправить, можно только убить», — сказала одна из свидетельниц по делу.

Адвокат задержанных заявил журналистам, что будет возбуждено два уголовных дела: об убийстве и сокрытии тел русских мальчика и девушки, а такое же дело об убийстве трех граждан Таиланда. Он уточнил, что по данным статьям в качестве высшей меры наказания предусмотрена смертная казнь.

Об исчезновении россиян Назимовых, чья семья проживает в Паттае уже восемь лет, стало известно 27 июля. Утром 26 июля Роман и Диана выехали из дома на мотоцикле. Вскоре на телефон матери с номера девушки пришло сообщение со словом «Urgent!» («Срочно!»), после чего связь с ними прервалась. В поисковой операции участвовали более 200 человек — сотрудники таиландских правоохранительных органов и соотечественники.

Ранее в Таиланде поймали «охотника за головами» из РФ, заманивающего в рабство жителей СНГ.

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