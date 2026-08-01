Задержанный за убийство россиян в Таиланде оказался серийным убийцей

Серийным убийцей оказался задержанный по делу об убийстве россиян в Паттайе гражданин Таиланда Тхана Кыттхонг. На его счету жизни как минимум пяти человек, сообщила газета Thairath.

Как сообщает издание, примерно в середине июня эта же банда в составе четырех человек напала на дом таиландской семьи, мотивом стала кража автомобиля.

До этого задержанные граждане Таиланда 43-летний Тхан Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин, известные как Понг и Тхонг, признались в убийстве и рассказали, что вывезли тела россиян с места трагедии и тайно захоронили их в безлюдном лесу недалеко от горы Кхао Чи Чан, расположенной в таиландской провинции Чонбури. Позже на месте захоронения брата и сестры из Тюмени, на которое указали подозреваемые, полицейские нашли тела еще трех человек.

Об исчезновении россиян Назимовых, чья семья проживает в Паттае уже восемь лет, стало известно 27 июля. Как рассказала руководитель местной волонтерской группы Светлана Шерстобоева, утром 26 июля Роман и Диана выехали из дома на мотоцикле. Вскоре на телефон матери с номера девушки пришло сообщение со словом «Urgent!» («Срочно!»), после чего связь с ними прервалась. В поисковой операции участвовали более 200 человек — сотрудники таиландских правоохранительных органов и соотечественники.

Ранее в Таиланде поймали «охотника за головами» из РФ, заманивающего в рабство жителей СНГ.