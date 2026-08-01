Россиянин признался в желании вступить в ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Рязанской области, который признался в том, что планирует вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

По словам мужчины, в иностранных мессенджерах Telegram и WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он сотрудничал с украинской разведкой, а также планировал эмигрировать на Украину и вступить в ряды украинских войск.

15 июля Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что 30-летнего разнорабочего из Москвы заключили под стражу за попытку присоединиться к ВСУ. По информации источника, подозреваемый родился в Новом Уренгое, работал в Уфе, а позже переехал в Москву, где стал номинальным директором нескольких компаний. Однако в основном занимался монтажными работами и отделкой квартир.

До этого в Барнауле задержали мужчину, пытавшегося вступить в ряды украинской армии для участия в боевых действиях. На тот момент он уже успел связаться с украинскими кураторами для пересечения границы. Известно, что мужчина планировал покинуть Россию через Казахстан для дальнейшей отправки на территорию Украины.

Ранее петербуржец получил 18 лет строгого режима за попытку госизмены.