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Общество

Арестован дважды пытавшийся сбежать на Украину и вступить в ВСУ россиянин

Разнорабочего из Москвы арестовали за попытку присоединиться к ВСУ
Telegram-канал «Осторожно, новости»

30-летнего разнорабочего из Москвы заключили под стражу за попытку присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации источника, подозреваемый родился в Новом Уренгое, работал в Уфе, а позже переехал в Москву, где стал номинальным директором нескольких компаний. Однако в основном занимался монтажными работами и отделкой квартир.

Сообщается, что россиянин не поддерживал проведение специальной военной операции (СВО) на Украине и еще в 2023 году пытался уехать на Украину, но его задержали сотрудники УФСБ России по Калужской области. Позже в местных Telegram-каналах распространилось видео, на котором мужчина извинялся за свои действия по «попытке перехода на сторону противника». Тогда его отпустили с официальным предостережением по статье о госизмене.

Однако подозреваемый вновь совершил попытку перехода на сторону противника. 8 июля Солнцевский суд Москвы арестовал его. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.

До этого в Барнауле задержали мужчину, пытавшегося вступить в ряды украинской армии для участия в боевых действиях. На тот момент он уже успел связаться с украинскими кураторами для пересечения границы. Известно, что мужчина планировал покинуть Россию через Казахстан для дальнейшей отправки на территорию Украины.

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