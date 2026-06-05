Петербуржец получил 18 лет строгого режима за попытку госизмены

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор жителю Санкт-Петербурга за попытку совершить государственную измену и участие в террористической организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России)». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ города.

По информации агентства, мужчина планировал вступить в украинскую военизированную группировку, признанную в России террористической. Для этого он разработал план для перехода границы через Белгородскую область. Там его задержали у села Муром Шебекинского округа.

Мужчине назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также оштрафовали на 70 и 500 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

До этого россиянина приговаривали к 12 годам лишения свободы за попытку вступить в легион «Свобода России». Его признали виновным в участии в террористической организации и государственной измене. По данным следствия, уроженец Санкт-Петербурга 1989 года рождения связался с представителями организации и попытался пересечь границу, чтобы принять участие в боевых действиях против России в составе украинских войск.

Ранее 22-летнего россиянина приговорили к 22 годам колонии за подготовку теракта.