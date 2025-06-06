ФСБ задержала россиянина за попытку вступить в ВСУ

Мужчину, пытавшегося вступить в ряды украинской армии для участия в боевых действиях, задержали в Барнауле. Об этом сообщили в региональном ФСБ, пишет ТАСС.

Сообщается, что мужчина уже связался с украинскими кураторами для пересечения границы и вступления в ряды ВСУ.

«[Подозреваемый] установил связь с представителем украинского военизированного объединения и осуществил попытку перехода на сторону противника для дальнейшего участия в боевых действиях против ВС РФ», — говорится в сообщении.

Известно, что он планировал покинуть Россию через Казахстан для дальнейшей отправки на территорию Украины.

До этого сотрудники ФСБ в Луганской народной республике задержали троих подростков, подозреваемых в подготовке теракта. Несовершеннолетние состояли в запрещенной радикальной группировке и собирались совершить нападение на своих сверстников. Они также получали инструкции через чат-бот в Telegram.

Ранее в Крыму задержали агентов украинских спецслужб.