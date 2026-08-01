В России потушили 54 природных пожара за сутки

В 17 регионах России за сутки потушили 54 лесных пожара на площади 7375 гектаров

За минувшие сутки российские лесопожарные службы ликвидировали 54 возгорания на общей площади 7 375 гектаров. Об этом сообщается на сайте Авиалесоохраны.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, пожары были потушены в 17 регионах России.

К полуночи 1 августа в России активно тушили 185 лесных пожаров, охвативших 171 391 гектар. При этом особый противопожарный режим действует в 51 регионе страны.

31 июля губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что общая площадь, пройденная огнем при ландшафтном пожаре в Домбаровском районе региона, составила 20000 гектаров. По его словам, всего к ликвидации пожара привлекли 69 человек и 32 единицы техники. Также была задействована беспилотная авиационная система.

В июне глава МЧС России Александр Куренков назвал ситуацию с лесными пожарами в РФ контролируемой.

Ранее климатолог спрогнозировала рекордные пожары в Канаде в 2026 году.