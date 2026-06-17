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Общество

В МЧС оценили ситуацию с лесными пожарами в России

Куренков: ситуация с лесными пожарами в РФ является контролируемой
Илья Питалев/РИА Новости

Глава МЧС России Александр Куренков назвал ситуацию с лесными пожарами в РФ контролируемой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ситуация остается контролируемой и характеризуется снижением основных показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — пояснил Куренков в ходе совещания, посвященного пожароопасному сезону, которое провел вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

Куренков уточнил, что силы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации держат обстановку с лесными пожарами на особом контроле.

10 июня в Красноярском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. ЧС ввели из-за сухой и жаркой погоды, а также высокой грозовой активности, которая способствует возникновению лесных пожаров.

В этот же день в Иркутской области ввели временный запрет на посещение лесов из-за сухой и жаркой погоды, а также особого противопожарного режима. Гражданам за нарушения грозят штрафы до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 100 тысяч до 2 млн рублей. Директора лесничеств займутся блокировкой лесных дорог и организацией контрольно-пропускных пунктов.

Ранее россиянам рассказали, как потушить пожар на природе.

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