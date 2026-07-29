Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

Климатолог спрогнозировала рекордные пожары в Канаде в 2026 году

Климатолог Дэниэлс: лесные пожары в Канаде превысили обычные масштабы
Manitoba Government/Reuters

Профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниэлс рассказала РИА Новости, что Канаду ожидают рекордные лесные пожары в 2026 году.

«Этот год войдет в число рекордных по масштабам пожаров в Канаде. Показатели уже превышают средние значения, а до завершения периода повышенной пожарной опасности остается еще шесть-восемь недель», — поделилась Дэниэлс.

Отмечается, что в Онтарио площадь пожаров достигла 728 тысяч га, что является рекордом для провинции. К настоящему моменту в Канаде горят более трех млн га. Из опасных районов эвакуировали десятки тысяч жителей. Дым от пожаров повлиял на качество воздуха как в Канаде, так и в США.

18 июля премьер канадской провинции Онтарио Дуг Форд назвал «абсолютно неприемлемой» критику со стороны США в адрес усилий Канады по борьбе с лесными пожарами.

Форд подчеркнул, что провинция переживает тяжелую ситуацию, и если бы США столкнулись с подобными пожарами, Канада пришла бы на помощь соседям.

До этого американский сенатор-республиканец Берни Морено в соцсети X пообещал внести законопроект о введении санкций против Канады из-за лесных пожаров, дым от которых ухудшает качество воздуха в США.

Ранее смог от канадских пожаров окутал статую Свободы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 29 июля. Заявление Медведева о мобилизации, скидки на такси семьям с детьми и распространение опасного «клеща-зебры»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!