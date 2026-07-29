Климатолог спрогнозировала рекордные пожары в Канаде в 2026 году

Профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниэлс рассказала РИА Новости, что Канаду ожидают рекордные лесные пожары в 2026 году.

«Этот год войдет в число рекордных по масштабам пожаров в Канаде. Показатели уже превышают средние значения, а до завершения периода повышенной пожарной опасности остается еще шесть-восемь недель», — поделилась Дэниэлс.

Отмечается, что в Онтарио площадь пожаров достигла 728 тысяч га, что является рекордом для провинции. К настоящему моменту в Канаде горят более трех млн га. Из опасных районов эвакуировали десятки тысяч жителей. Дым от пожаров повлиял на качество воздуха как в Канаде, так и в США.

18 июля премьер канадской провинции Онтарио Дуг Форд назвал «абсолютно неприемлемой» критику со стороны США в адрес усилий Канады по борьбе с лесными пожарами.

Форд подчеркнул, что провинция переживает тяжелую ситуацию, и если бы США столкнулись с подобными пожарами, Канада пришла бы на помощь соседям.

До этого американский сенатор-республиканец Берни Морено в соцсети X пообещал внести законопроект о введении санкций против Канады из-за лесных пожаров, дым от которых ухудшает качество воздуха в США.

Ранее смог от канадских пожаров окутал статую Свободы.