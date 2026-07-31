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Общество

Губернатор сообщил площадь ландшафтного пожара в Оренбургской области

Солнцев: огонь прошел 20000 гектаров при природном пожаре в Оренбургской области
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Общая площадь, пройденная огнем при ландшафтном пожаре в Домбаровском районе Оренбургской области, составила 20000 гектаров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

«Это серьезный масштаб, и я искренне благодарен всем, кто не смыкал глаз и боролся с огнем: сотрудникам МЧС, региональным службам, добровольцам», — написал глава российского субъекта.

Он добавил, что всего к ликвидации пожара привлекли 69 человек и 32 единицы техники. Также была задействована беспилотная авиационная система.

30 июля Солнцев заявил о непростой ситуации в Домбаровском районе Оренбургской области. На фоне ландшафтного пожара, угрожавшего жилым домам и детскому оздоровительному лагерю «Сокол», в опасной зоне была объявлена превентивная эвакуация жителей четырех улиц. Для людей организовали пункты временного размещения, жильцы как минимум 70 домов согласились эвакуироваться.

К утру 31 июля сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать возгорание. На этом фоне временно покинувшие опасную зону граждане вернулись в свои дома, рассказал губернатор.

Ранее на Урале мужчина пытался уничтожить клещей и устроил ландшафтный пожар.

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