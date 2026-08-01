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Общество

Главреда «Подъема» оштрафовали за мат в новости о полицейском

Главреда «Подъема» оштрафовали за новость о пославшем женщину полицейском
Shutterstock

Главреда Telegram-канала «Подъем» Сергея Берегового оштрафовали за новость о том, что сотрудник полиции нецензурно послал женщину, попросившую о помощи из-за домашнего насилия. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

13 апреля «Подъем» опубликовал историю жительницы Нижнего Новгорода, которая позвонила на горячую линию МВД из-за избивавшего ее мужа. Сотрудник полиции предложил привести мужчину в отдел, сославшись на нехватку кадров, и грубо ответил заявительнице.

В МВД подтвердили звонок и пообещали наказать полицейского, однако Роскомнадзор обратил внимание на то, что в видео не было запикано нецензурное слово, и составил протокол на главреда «Подъема» по ст. 13.21 КоАП (нарушение порядка изготовления или распространения продукции средства массовой информации. — «Газета.Ru»). Новость удалили из канала 6 мая, незадолго до суда, где Береговой раскаялся и был оштрафован на 5 тысяч рублей.

В начале июня Железнодорожный суд в Рязани оштрафовал бывшего главного редактора местного информационного агентства YA62.RU Александра Мойсеюка по делу о финансировании экстремизма.

Ранее суд оштрафовал жителя Читы на 1,2 тысячи рублей за мем с патриархом Кириллом.

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