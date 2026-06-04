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Общество

Экс-главреда рязанского портала оштрафовали за финансирование экстремизма

Экс-главреда YA62. RU оштрафовали на 100 тыс руб. за финансирование экстремизма
Областная Рязанская Газета/VK

Железнодорожный суд в Рязани оштрафовал бывшего главного редактора местного информационного агентства YA62.RU Александра Мойсеюка по делу о финансировании экстремизма. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

По данным картотеки дел суда, на четверг, 4 июня, было назначено очередное заседание по уголовному делу в отношении Мойсеюка.

Как рассказала собеседница агентства, в отношении фигуранта суд вынес приговор, назначил ему штраф, а также изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде. При этом она не уточнила размер штрафа, сославшись на то, что суд не имеет право разглашать подобные сведения. Отмечается, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

По информации «Новой газеты» Мойсеюку назначили штраф в 100 тыс. рублей, при этом прокурор просил для него 3 года и 2 месяца колонии.

Александра Мойсеюка арестовали в феврале этого года по подозрению в финансировании экстремистской организации. В марте стало известно, что бывший главред рязанского информагентства YA62.RU находится в СИЗО из-за донатов «ФБК» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

Ранее блогер Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обжаловал приговор за фейки о ВС России.

 
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