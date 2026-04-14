В Нижнем Новгороде полицейский матом ответил женщине, которая пыталась спастись от мужа

В Нижнем Новгороде сотрудник МВД ответил матом женщине при вызове наряда на мужа
В Нижнем Новгороде организована проверка после того, как сотрудник полиции нецензурно выразился в разговоре с женщиной, которая пыталась спастись от побоев мужа. Об этом сообщили Telegram-каналу «Подъем» в МВД по региону.

Женщина позвонила в дежурную часть в 03:28 мск. Она пожаловалась на агрессивное поведение супруга, после чего звонила еще несколько раз с просьбой ускорить приезд наряда полиции. По данным МВД, мужчина уведомил звонившую о том, что сотрудники выедут по мере освобождения.

«Однако в ходе последнего разговора он допустил нецензурное выражение в отношении заявительницы. По данному факту будет проведена служебная проверка», — сказал собеседник канала.

По результатам проверки в отношении сотрудника будут приняты меры дисциплинарного характера. Кроме того, в ведомстве сообщили, что личный состав дежурных частей ОВД дополнительно сориентируют на неукоснительное соблюдение законодательства и защиты интересов граждан.

Отмечается, что сотрудники полиции провели две беседы с заявительницей в воскресенье, 12 апреля. Там женщина сообщила правоохранителям, что конфликт с супругом исчерпан, поэтому от подачи заявления она отказалась.

Ранее гаишник обматерил женщину-водителя во время проверки документов в Северной Осетии.

 
