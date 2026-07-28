Жителя Читы оштрафовали за мем с патриархом Кириллом

Суд оштрафовал жителя Читы на 1,2 тысячи рублей за мем с патриархом Кириллом

Жителя Читы оштрафовали на 1,2 тыс. рублей за публикацию во «ВКонтакте» мема с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, который суд признал демонстрацией символики запрещенного экстремистского сообщества. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Центрального районного суда.

На картинке слева был изображен патриарх Кирилл, справа — Бафомет, а под картинкой была размещена подпись: «Чем черт попа хуже? Одному ведь служат. Русская пословица».

Сотрудники полиции усмотрели в публикации символику «Международного движения сатанистов» (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) и составили административный протокол.

В суде местный житель Александр Пьянников признал вину. По его словам, он разместил изображение в 2018 году, когда оно не было запрещено, а потом забыл о публикации. После составления протокола мужчина удалил мем и закрыл свою страницу во «ВКонтакте».

Представитель МВД попросил назначить нарушителю минимальное наказание, учитывая признание вины и устранение нарушения.

В итоге суд назначил Пьянникову штраф в размере 1,2 тыс. рублей — сумма оказалась выше минимально возможной, но ниже максимальной санкции.

В конце мая татуировщица из Екатеринбурга попала за решетку из-за своих «сатанинских» работ. 23-летняя девушка публиковала фото работ в своем Telegram-канале что и стало поводом для разбирательства. На одном из снимков была представлена женщина с татуировкой летучей мыши и нижнем белье с изображением Бафомета. Еще на одном кадре была девушка с чокером с пятиконечной «сатанинской» звездой. За это на нее составили протокол о демонстрации «экстремистской символики» и арестовали на 10 суток.

Ранее жителя Сызрани арестовали за свастику из сметаны на асфальте.