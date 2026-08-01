На юге Москвы машина скорой помощи врезалась в иномарку

112: в Москве скорая помощь столкнулась с иномаркой на улице Кантемировская

Машина скорой помощи столкнулась с иномаркой на юге Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации журналистов, авария произошла на улице Кантемировская. По предварительной информации, пострадал фельдшер скорой. Оба автомобиля получили повреждения передней части.

Обстоятельства происшествия выясняются.

24 июля в Улан-Удэ произошла фатальная авария с участием автомобиля скорой помощи. На трассе между Слюдянкой и Выдрино произошло водитель автомобиля Honda поворачивала налево на примыкающую дорогу. В этот момент автомобиль скорой помощи выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. После удара машина врезалась в дорожное ограждение, а затем сбила мужчину, находившегося на обочине. Травмы, которые получил пешеход, оказались несовместимыми с жизнью.

31 июля в Петрозаводске электросамокатчики сбили женщину на тротуаре. Инцидент попал на видео. На кадрах заметно, что женщина переходит дорогу по пешеходному переходу и поворачивает налево. Через некоторое время двое молодых людей на одном самокате врезаются в нее со спины.

Ранее автобус с футболистами российской команды попал в ДТП, столкнувшись с грузовиком.